Приобрели системы отопления для больницы по завышенным ценам: в Одесской области подозревают чиновника

На бумаге приобрели новые тепловые котлы, а они оказали – б/у. Разница в стоимости оборудования – более 1,2 млн. грн.

Фото: npu.gov.ua

В Одесской области директору больницы сообщили о подозрении за приобретение системы отопления по завышенным ценам, передает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что директор одной из больниц области – депутат поселкового совета заключил с подрядчиком договор на закупку оборудования для систем отопления. Стоимость двух тепловых котлов с запчастями и оборудованием к ним составила 1,9 млн. грн.

Однако на бумаге было приобретено новое оборудование, а на самом деле подержанное. Разница в стоимости и сумма нанесенного ущерба составила более 1,2 млн грн.

В департаменте добавили, что директору больницы – депутату поселкового совета сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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