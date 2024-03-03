Придбали системи опалення для лікарні за завищеними цінами: на Одещині підозрюють посадовця

На папері придбали нові теплові котли, а в реалії – вживані. Різниця у вартості обладнання – понад 1,2 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

На Одещині директорові лікарні повідомили про підозру за придбання системи опалення за завищеними цінами, передає департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що директор однієї з лікарень області – депутат селищної ради уклав з підрядником договір на закупівлю обладнання для систем опалення. Вартість двох теплових котлів із запчастинами та обладнанням до них становила 1,9 млн грн.

Проте на папері було придбане нове устаткування, а насправді - вживане. Різниця у вартості та сума завданих збитків склала понад 1,2 млн грн.

У департаменті додали, що наразі директорові лікарні – депутату селищної ради повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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