Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив адвокату у стягненні витрат на правову допомогу через зловживання правами

Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката про стягнення витрат на професійну правничу допомогу, зокрема з огляду на зловживання процесуальними правами.

Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

  1. В Україні

Придбали системи опалення для лікарні за завищеними цінами: на Одещині підозрюють посадовця

20:19, 3 березня 2024
На папері придбали нові теплові котли, а в реалії – вживані. Різниця у вартості обладнання – понад 1,2 млн грн.
Придбали системи опалення для лікарні за завищеними цінами: на Одещині підозрюють посадовця
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині директорові лікарні повідомили про підозру за придбання системи опалення за завищеними цінами, передає департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що директор однієї з лікарень області – депутат селищної ради уклав з підрядником договір на закупівлю обладнання для систем опалення. Вартість двох теплових котлів із запчастинами та обладнанням до них становила 1,9 млн грн.

Проте на папері було придбане нове устаткування, а насправді - вживане. Різниця у вартості та сума завданих збитків склала понад 1,2 млн грн.

У департаменті додали, що наразі директорові лікарні – депутату селищної ради повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду