Випадково пошкодили товар в магазині: на чиєму боці закон

Держпродспоживслужба зазначає, що ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, чи мають право співробітники магазину вимагати від покупців оплати вартості пошкодженого, розбитого чи знищеного товару. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, якщо товар пошкоджено ненавмисне – тоді законодавство на боці споживачів.

Згідно зі статтею 323 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення та випадкового псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. Адже покупець – не власник, поки не заплатить за товар.

«Ніхто не може змусити Вас оплатити пошкоджений або розбитий товар», - зазначає Держпродспоживслужба.

Статтею 17 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати, а також відповідно до цієї норми забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

Тому, якщо працівники закладу наполягають на вашій вині, то її потрібно спершу довести у суді. Самостійно стягувати такі виплати працівники магазину не мають права, а тільки зафіксувати факт пошкодження свого майна.

«Проте це не означає, що в будь-якому випадку покупець не несе відповідальності за псування товарів», - уточнюють у відомстві. Рішення про відшкодування вартості за пошкоджений/знищений приймається в судовому порядку, а для фіксації факту порушення потрібно викликати поліцію.

З огляду на зазначене Держпродспоживслужба рекомендує суб’єктам господарювання врахувати можливі ризики пошкодження товару при його розкладці, покупцям бути обережними, а при виникненні спірних ситуацій викликати поліцію.

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