На Одещине будут судить командира взвода, который продавал дизельное топливо подразделения

В ГБР пишут, что мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны в Одесской области. В ГБР пишут, что во время российского полномасштабного вторжения он продал более 20 тонн стратегического топлива.

В Госбюро пишут, что военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Он продал более 20 тонн горючего, выделенного военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

Как отмечается, в настоящее время мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

Командир взвода обвиняется в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

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