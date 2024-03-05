На Одещині судитимуть командира взводу, який продав дизельне пальне підрозділу

В ДБР пишуть, що чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно командира взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. У ДБР пишуть, що під час російського повномасштабного вторгнення він продав понад 20 тонн стратегічного палива.

У Держбюро пишуть, що військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Як зазначається, наразі чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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