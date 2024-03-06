В Винницкой области задержали военного, который бежал в Молдову

В Винницкой области задержали военнослужащего, который передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ через телеграмм-бот.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

В Винницкой области пограничники задержали военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть с намерением незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

При осмотре его телефона обнаружен телеграмм-бот, с помощью которого злоумышленник, находясь в зоне боевых действий в Донецкой области, передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ, их обеспечении техникой и боеприпасами.

Подозреваемому объявлено о подозрении в государственной измене, и применена мера пресечения - содержание под стражей. Расследование этого дела продолжается.

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