Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.

В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

Законодавці США представили в Конгресі законопроект про заборону TikTok

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про заборону використання TikTok на пристроях федеральних службовців, але згодом сам завів собі офіційний акаунт у TikTok.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

  1. В Україні

На Вінниччині затримали військового, який тікав до Молдови

12:24, 6 березня 2024
На Вінниччині затримали військовослужбовця, який передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ через телеграм-бот.
На Вінниччині затримали військового, який тікав до Молдови
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині прикордонники затримали військовослужбовця, який самовільно покинув військову частину з наміром незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови, повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час огляду його телефону виявлено телеграм-бот, за допомогою якого зловмисник, перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, їхнє забезпечення технікою та боєприпасами.

Підозрюваному оголошено про підозру в державній зраді, і застосовано запобіжний захід - тримання під вартою. Розслідування цієї справи продовжується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду