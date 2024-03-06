На Вінниччині затримали військового, який тікав до Молдови

На Вінниччині затримали військовослужбовця, який передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ через телеграм-бот.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

На Вінниччині прикордонники затримали військовослужбовця, який самовільно покинув військову частину з наміром незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови, повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час огляду його телефону виявлено телеграм-бот, за допомогою якого зловмисник, перебуваючи в зоні бойових дій на Донеччині, передавав інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, їхнє забезпечення технікою та боєприпасами.

Підозрюваному оголошено про підозру в державній зраді, і застосовано запобіжний захід - тримання під вартою. Розслідування цієї справи продовжується.

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