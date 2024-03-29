Посол США Бриджит Бринк отреагировала на массированную атаку рф по Украине

Бриджит Бринк заявила, что «варварские усилия россии для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно».

Как известно, 29 марта, россияне нанесли удары по электростанциям в центральном и западном регионах Украины.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на новую атаку россии.

«Всю ночь россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины… Варварские усилия россии для лишения электроэнергии миллионов мужчин, женщин и детей продолжаются бесконтрольно», - написала она на своей странице в соцсети X.

В своем сообщении Бринк также подчеркнула необходимость как можно скорее оказать Украине необходимую помощь на фоне массированных российских ударов. «Наша помощь нужна сейчас», - добавила она.

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