Посол США Бріджит Брінк відреагувала на масовану атаку рф по Україні

Бріджит Брінк заявила, що «варварські зусилля росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно».

Як відомо, 29 березня, росіяни завдали ударів по електростанціях у центральному та західному регіонах України.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нову атаку росії.

«Всю ніч росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України…Варварські зусилля росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей, продовжуються безконтрольно», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі X.

У своєму повідомленні Брінк також наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів. «Наша допомога потрібна зараз», - додала вона.

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