Игорь Терехов прокомментировал слухи о возможности эвакуации из Харькова

Городской голова Харькова пояснил, что эвакуация продолжается там, где продолжаются боевые действия.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поводов для эвакуации населения из Харькова пока нет. Любая другая информация является частью российской ИПСО с целью запугать горожан. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли наступление рф на Харьков, Терехов сказал: "Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный".

"Об истощении Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения россии не работают – люди сплоченные", - добавил он.

Также он добавил, что сейчас продолжается эвакуация из области, где продолжаются боевые действия, и, по словам Терехова, эти люди едут в Харьков.

"Сейчас в городе - 1,3 млн. жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", - сказал мэр.

Также он назвал худший, по его мнению, сценарий для Харькова.

"Худший прогноз для меня – это постоянные обстрелы Харькова. Поэтому нам и нужны современные системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Игорь Терехов.

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