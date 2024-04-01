Игорь Терехов прокомментировал слухи о возможности эвакуации из Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что поводов для эвакуации населения из Харькова пока нет. Любая другая информация является частью российской ИПСО с целью запугать горожан. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
Отвечая на вопрос о том, возможно ли наступление рф на Харьков, Терехов сказал: "Неважно, что готовит враг. Важно – как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный".
"Об истощении Харькова – россиянам это не удастся. Паники в городе нет. Устрашения россии не работают – люди сплоченные", - добавил он.
Также он добавил, что сейчас продолжается эвакуация из области, где продолжаются боевые действия, и, по словам Терехова, эти люди едут в Харьков.
"Сейчас в городе - 1,3 млн. жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", - сказал мэр.
Также он назвал худший, по его мнению, сценарий для Харькова.
"Худший прогноз для меня – это постоянные обстрелы Харькова. Поэтому нам и нужны современные системы противовоздушной обороны", - подчеркнул Игорь Терехов.
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