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Ігор Терехов прокоментував чутки про можливість евакуації з Харкова

15:44, 1 квітня 2024
Міський голова Харкова пояснив, що евакуація наразі триває там, де продовжуються бойові дії.
Ігор Терехов прокоментував чутки про можливість евакуації з Харкова
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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає. Будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи можливий наступ рф на Харків, Терехов сказав: "Неважливо, що готує ворог. Важливо – як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий".

"Щодо виснаження Харкова – росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування росії не працюють – люди згуртовані", - додав він.

Також він додав, що зараз продовжується евакуація з області, де тривають бойові дії, і, за словами Терехова, ці люди їдуть до Харкова.

"Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати й змусити нервувати містян", - сказав мер.

Також він назвав найгірший, на його думку, сценарій для Харкова.

"Найгірший прогноз для мене – це постійні обстріли Харкова. Тому нам і потрібні сучасні системи протиповітряної оборони", -підкреслив Ігор Терехов.

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