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Деньги от США будут в кредит: Майк Джонсон анонсировал нововведения в законопроекте по Украине

12:25, 1 апреля 2024
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что в законопроекте по помощи Украине будут некоторые «новшества».
Деньги от США будут в кредит: Майк Джонсон анонсировал нововведения в законопроекте по Украине
Фото: thehill.com
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Пакет по помощи Украине будет включать «некоторые важные нововведения», например, возможность предоставления помощи в кредит. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, передает The Hill

По его словам, когда дело доходит до дополнительного финансирования, «мы работаем над достижением консенсуса».

«Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения», - сказал Джонсон

В качестве примера он привел возможность предоставления кредита Украине.

В издание добавляют, что эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы уменьшить беспокойство республиканцев относительно предоставления большей помощи.

Также Джонсон упомянул о законе «REPO для украинцев», который уполномочивает президента арестовывать суверенные активы рф, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против россии.

Издание отмечает, что эти заявления Джонсон сделал после того, как дал понять, что намерен протолкнуть закон, который обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно это будет выглядеть.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине

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