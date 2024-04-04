Закупка РЭБ и дронов: Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего

Среди ключевых вопросов Ставки были ситуация на фронте, дроны, РЭБ и ПВО.

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Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего, где обсудили ситуацию на фронте, закупку средств РЭБ и дронов и противодействие воздушным ударам со стороны рф.

Зеленский проинформировал, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на основных направлениях фронта.

"Результаты стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Данные поисков о дальнейших планах врага и наших ответных действиях", — рассказал Президент.

Также были отчеты министра обороны Рустема Умерова о выполнении контрактов на закупку беспилотников и систем РЭБ и о подготовке новых соглашений.

Президент поручил предоставить аналогичные отчеты по ракетной программе. Кроме этого, был доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о борьбе с инструментами российского воздушного террора.

"Результаты использования РЭБ, мобильных огневых групп и ПВО. Ряд поручений по дальнейшему совершенствованию наших тактик", - сказал Зеленский.

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