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Закупівля РЕБ та дронів: Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача

17:46, 4 квітня 2024
Серед ключових питань Ставки були ситуація на фронті, дрони, РЕБ і ППО.
Закупівля РЕБ та дронів: Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку Верховного Головнокомандувача, де обговорили ситуацію на фронті, закупівлю засобів РЕБ та дронів і протидію повітряним ударам з боку рф.

Зеленський поінформував, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках фронту.

"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", — розповів Президент. 

Також були звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників та систем РЕБ і про підготовку нових угод.

Президент доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми. Крім цього була доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", — сказав Зеленський.

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