Более 10 лет террора: будут судить «смотрящих» за Виннитчиной

Преступная банда, которая терроризировала Винницкую область, привлечена к ответственности.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Дело против преступной группы, которая терроризировала жителей Винницкой области в течение более десяти лет, направлено в суд. Организованная преступная группировка, возглавляемая так называемым "смотрящим" за областью, была ликвидирована полицией в октябре 2023 года. Совместно с ним задержаны криминальный авторитет, который находился под санкциями СНБО, и руководитель силового блока ОПГ, известный как "смотрящий" за городом. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В течение длительного времени преступники требовали деньги от местных жителей за несуществующие долги, угрожая физической расправой и уничтожением имущества. Один из фактов травли - вымогательство предпринимателями 20 тысяч долларов - был зафиксирован следователями Нацполиции. Задержаны во время передачи части средств - 10 тысяч долларов.

Во время обысков по местам их проживания было изъято оружие, "долговые" расписки, мобильные телефоны и значительную сумму наличных, полученную преступным путем. По результатам досудебного расследования фигурантам объявлено о подозрении за вымогательство денег в военный период с угрозой насилия и имущественным ущербом. По этим преступлениям им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

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