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Понад 10 років терору: судитимуть «смотрящих» за Вінниччиною

20:33, 12 квітня 2024
Злочинну банду, що тероризувала Вінниччину, притягнено до відповідальності.
Понад 10 років терору: судитимуть «смотрящих» за Вінниччиною
Джерело фото: Національна поліція України
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Справу проти злочинної групи, яка тероризувала мешканців Вінниччини протягом понад десяти років, скеровано до суду. Організоване злочинне угрупування, очолюване так званим "смотрящим" за областю, було ліквідовано поліцією у жовтні 2023 року. Спільно з ним затримані кримінальний авторитет, який перебував під санкціями РНБО, та керівник силового блоку ОЗГ, відомий як "смотрящий" за містом. Про це повідомила Національна поліція України.

Протягом тривалого часу злочинці вимагали гроші від місцевих мешканців за неіснуючі борги, загрожуючи фізичною розправою та знищенням майна. Один із фактів цькування - вимагання підприємцями 20 тисяч доларів - був зафіксований слідчими Нацполіції. Затримані під час передачі частини коштів - 10 тисяч доларів.

Під час обшуків за місцями їх проживання було вилучено зброю, "боргові" розписки, мобільні телефони та значну суму готівки, одержану злочинним шляхом. За результатами досудового розслідування фігурантам оголошено про підозру за вимагання грошей у воєнний період з погрозою насильства та майновою шкодою. За цими злочинами їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

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