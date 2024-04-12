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Які основні положення та наступні кроки після прийняття мобілізаційного законопроекту, – розповіли в Комітеті

17:27, 12 квітня 2024
Законопроект про мобілізацію містить певні мотиваційні норми, а також очікується напрацювання закону щодо ротації.
Які основні положення та наступні кроки після прийняття мобілізаційного законопроекту, – розповіли в Комітеті
Джерело фото: golos.com.ua
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Верховна Рада 11 квітня прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» і підбила підсумки основних змін, які будуть запроваджені після вступу в силу нового закону.

Основні положення документу:

Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила, що після прийняття мобілізаційного законопроекту планується розширення мотиваційного пакету. Як писали раніше, Уряд затвердив доплату у 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на першій лінії. Крім зарплати в розмірі 20-25 тисяч гривень і бойових доплат у 100 тисяч гривень, вони матимуть право на додаткову доплату в розмірі 70 тисяч гривень.

«В самому законопроекті є певні мотиваційні норми, які стосуються, наприклад, якщо підписується контракт, - то дається сертифікат на купівлю авто. Якщо чоловік мобілізований, то у дружини, якщо є кредит, не буде нараховуватися жодної пені. І я дуже сподіваюся, що з часом цей мотиваційний пакет і грошове забезпечення, і соціальне забезпечення, і реабілітація воїнів буде тільки розширюватися».

Також очікується напрацювання комплексного закону, який буде стосуватися ротації.

«Питання демобілізації непросте, болюче, але військове керівництво нашої держави, абсолютно всі сказали, що не можна фактично відправити армію додому під час повномасштабного вторгнення».

Питання відпочинку військових, які вже довгий час перебувають на війні  - актуальне. Тож, за її словами, буде вирішуватися питання чесних ротацій та відновлення для військових, а також навчання нових мобілізованих.

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