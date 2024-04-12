Какие основные положения и следующие шаги после принятия мобилизационного законопроекта, – рассказали в Комитете

Законопроект о мобилизации содержит определенные мотивационные нормы, а также ожидается наработка закона о ротации.

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Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и подвела итоги основных изменений, которые будут введены после вступления в силу нового закона.

Основные положения документа:

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что после принятия мобилизационного законопроекта планируется расширение мотивационного пакета. Как писали ранее, Правительство утвердило доплату в 70 тысяч гривен военным, которые выполняют боевые задачи на первой линии. Кроме зарплаты в размере 20-25 тысяч гривен и боевых доплат в 100 тысяч гривен, они будут иметь право на дополнительную доплату в размере 70 тысяч гривен.

"В самом законопроекте есть определенные мотивационные нормы, которые касаются, например, если подписывается контракт, - то дается сертификат на покупку авто. Если муж мобилизован, то у жены, если есть кредит, не будет начисляться никакой пени. И я очень надеюсь, что со временем этот мотивационный пакет и денежное обеспечение, и социальное обеспечение, и реабилитация воинов будет только расширяться".

Также ожидается наработка комплексного закона, который будет касаться ротации.

"Вопрос демобилизации непростой, болезненный, но военное руководство нашего государства, абсолютно все сказали, что нельзя фактически отправить армию домой во время полномасштабного вторжения".

Вопрос отдыха военных, которые уже долгое время находятся на войне - актуальный. Поэтому, по ее словам, будет решаться вопрос честных ротаций и восстановления для военных, а также обучение новых мобилизованных.

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