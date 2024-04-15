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Дания построит в Украине городки для детей, которые лишены родительской заботы

21:40, 15 апреля 2024
Городки построят в трех пилотных украинских городах.
Дания построит в Украине городки для детей, которые лишены родительской заботы
Источник фото: me.gov.ua
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Дания реализует один из самых масштабных гуманитарных проектов для поддержки украинских детей, которые лишены родительской заботы, и построит в Украине для них городки для психологического восстановления. Об этом сообщили в Минэкономики.

14 апреля в Копенгагене состоялось представление гуманитарного проекта «Пространства для жизни детей», в рамках которого в Украине будут построены экодома семейного типа.

Городки построят в трех пилотных украинских городах. Они будут интегрированы в общины избранных городов. В настоящее время продолжается переговорный процесс между датской стороной и местными органами избранных общин.

Как отметила Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, все эти домики будут возводиться с использованием строительных материалов украинского производства. Поэтому украинские компании будут активно вовлечены в проект.

Проект предполагает предоставление детям комплексных вспомогательных услуг, таких как психосоциальная поддержка. Также запланировано обустройство социальных пространств, рекреационных зон, пользоваться которыми будут как жители комплекса, так и другие жители общин.

Проект также предусматривает строительство бомбоубежищ. Все постройки впоследствии будут переданы местным общинам. Реализация проекта рассчитана на четыре года.

Особенностью проекта является экологичность. Концепция предполагает строительство жилья со значительным сокращением выбросов CO2 с соблюдением нескольких ключевых принципов: жилье должно быть здоровым, адаптивным, простым, современным и масштабируемым.

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