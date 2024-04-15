Данія побудує в Україні містечка для дітей, які позбавлені батьківського піклування

Містечка зведуть у трьох пілотних українських містах.

Джерело фото: me.gov.ua

Данія реалізує один з наймасштабніших гуманітарних проєктів для підтримки українських дітей, позбавлених батьківського піклування та побудує в Україні для них містечка для психологічного відновлення. Про це повідомили у Мінекономіки.

14 квітня, в Копенгагені відбулося представлення гуманітарного проєкту «Простори для життя дітей», в рамках якого в Україні будуть збудовані екобудинки сімейного типу.

Містечка зведуть у трьох пілотних українських містах. Вони будуть інтегровані у громади обраних міст. Наразі триває перемовний процес між данською стороною та місцевими органами влади обраних громад.

Як зазначила Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, всі ці будиночки будуть зводитися із використанням будівельних матеріалів українського виробництва. Тому українські компанії будуть активно залучені до проєкту.

Проєкт передбачає надання дітям комплексних допоміжних послуг, як-то психосоціальна підтримка. Також заплановано облаштування соціальних просторів, рекреаційних зон, користуватися якими будуть як мешканці комплексу, так і інші мешканці громад.

Проєкт також передбачає спорудження бомбосховищ. Всі споруди згодом будуть передані місцевим громадам. Реалізація проєкту розрахована на чотири роки.

Особливістю проєкту є екологічність. Концепція передбачає спорудження житла із значним скороченням викидів CO2 з дотриманням кількох ключових принципів: житло має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним та масштабованим.

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