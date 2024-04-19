В ГУР показали кадры операции по уничтожению Ту-22М3: Сбили на расстоянии около 300 км от Украины, видео

Бомбардировщик Ту-22М3, который в ночь на 19 апреля пускал ракеты по Украине, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

В ночь на 19 апреля рф в очередной раз нанесла массированный удар по Украине, используя стратегическую авиацию. В результате успешной работы Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами удалось уничтожить вражеский бомбардировщик Ту-22М3, совершавший ракетную атаку. Подробности сделки сообщили в разведке.

Отмечается, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

В ГУР подчеркнули, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения рф в Украину.

Разведка показала, как сбивали Ту-22М3.

Тем временем российские Телеграм-каналы публикуют видео, как горит бомбардировщик.

Напомним, что в Воздушных силах прокомментировали уничтожение Ту-22М3: «Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время «Кинжал», впервые сбили «Циркон». Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95».

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