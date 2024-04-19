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У ГУР показали кадри операції зі знищення Ту-22М3: Збили на відстані близько 300 км від України, відео

10:27, 19 квітня 2024
Бомбардувальник Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня пускав ракети по Україні, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.
У ГУР показали кадри операції зі знищення Ту-22М3: Збили на відстані близько 300 км від України, відео
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У ніч на 19 квітня рф вкотре завдала масованого удару по Україні, використовуючи стратегічну авіацію. Внаслідок успішної роботи Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами вдалося знищити ворожий бомбардувальник Ту-22М3, який здійснював ракетну атаку. Подробиці операції повідомили у розвідці.

Зазначається, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

У ГУР підкреслили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Розвідка показала, як збивали Ту-22М3.

Тим часом російські Телеграм-канали публікують відео, як палає бомбардувальник. 

Нагадаємо, що у Повітряних силах прокоментували знищення Ту-22М3: «Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95».

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