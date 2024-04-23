В какие сроки следует подавать возражения к акту проверки ГНС: ответ

Налогоплательщики имеют право подать свои возражения и дополнительные документы и пояснения к ГНС, которая проводила проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта (справки).

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в какие сроки следует возражать акт проверки ГНС.

В случае несогласия налогоплательщика или его представителей с выводами проверки или фактами и данными, изложенными в акте (справке) проверки (кроме документальной внеплановой проверки, проведенной в порядке, установленном подпунктом 78.1.5 пункта 78.1 статьи 78 Налогового кодекса Украины), они имеют право представить свои возражения и дополнительные документы и объяснения, в частности, но не исключительно, документы, подтверждающие отсутствие вины, наличие смягчающих обстоятельств или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, в контролирующий орган, проводивший проверку налогоплательщика, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения акта (справки).

Акт проверки, возражения к акту проверки и/или дополнительные документы и пояснения, в случае их представления налогоплательщиком в определенном настоящим пунктом порядке, рассматриваются комиссией такого контролирующего органа по рассмотрению возражений и пояснений к актам проверок), которая является постоянно действующим коллегиальным органом контролирующего органа.

Рассмотрение материалов проверки осуществляется комиссией по вопросам рассмотрения возражений контролирующего органа в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения возражений к акту проверки и/или дополнительных документов и пояснений в соответствии с настоящим пунктом (днем завершения проверки, проведенной в связи с необходимостью проверки). выяснения обстоятельств, которые не были исследованы во время проверки и указаны в возражениях, дополнительных документах и объяснениях), и налогоплательщику посылается ответ в порядке, определенном статьей 42 Налогового кодекса Украины.

При рассмотрении материалов проверки контролирующим органом исследуются все имеющиеся фактические данные, касающиеся предмета рассмотрения, в том числе документы, предоставленные налогоплательщиком или истребованные у него, письменные и устные объяснения налогоплательщика, другие фактические данные, имеющиеся или доступные контролирующему органу.

По результатам рассмотрения материалов проверки комиссия по рассмотрению возражений принимает заключение, что является неотъемлемой частью материалов проверки.

В случае установления необходимости проведения внеплановой документальной проверки в порядке, установленном подпунктом 78.1.5 пункта 78.1 статьи 78 Налогового кодекса Украины, заключение по результатам рассмотрения материалов проверки принимается комиссией по рассмотрению возражений после проведения такой проверки с учетом ее результатов.

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