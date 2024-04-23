В Сумах директор фонда торговал удостоверениями участников благотворительной организации

Подозреваемый за денежное вознаграждение выдавал удостоверения участников благотворительной организации лицам, фактически не осуществлявшим волонтерской деятельности.

В Сумах правоохранители сообщили о подозрении учредителю благотворительной организации, который с целью получения неправомерной выгоды вносил в официальные документы заведомо ложные сведения.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый за денежное вознаграждение выдавал удостоверения участников благотворительной организации лицам, фактически не осуществлявшим волонтерскую деятельность. В частности, с начала апреля 2024 задокументирована передача гражданам трех поддельных удостоверений, в которых указано, что лица действительно предоставляют волонтерскую помощь и имеют права, обязанности, согласно Закону Украины «О волонтерской помощи». За одно удостоверение директор фонда получал 10000 гривен.

В настоящее время по ходатайству следователя и прокурора решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

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