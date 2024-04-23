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У Сумах директор фонду торгував посвідченнями учасників благодійної організації

07:00, 23 квітня 2024
Підозрюваний за грошову винагороду видавав посвідчення учасників благодійної організації особам, які фактично не здійснювали волонтерської діяльності.
У Сумах директор фонду торгував посвідченнями учасників благодійної організації
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У Сумах правоохоронці повідомили про підозру засновникові благодійної організації, який з метою одержання неправомірної вигоди вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний за грошову винагороду видавав посвідчення учасників благодійної організації особам, які фактично не здійснювали волонтерської діяльності. Зокрема, з початку квітня 2024 року задокументовано передачу громадянам трьох підроблених посвідчень, в яких зазначено, що особи дійсно надають волонтерську допомогу та мають права, обов’язки, відповідно до Закону України «Про волонтерську допомогу». За одне посвідчення директор фонду отримував 10 000 гривень.

На даний час за клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під заставу.

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