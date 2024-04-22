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Марьяна Безуглая призвала детей народных депутатов обновить данные в ТЦК

20:43, 22 апреля 2024
Член Комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая призвала коллег-депутатов и их детей подать пример другим и обновить данные в ТЦК.
Марьяна Безуглая призвала детей народных депутатов обновить данные в ТЦК
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Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая призвала военнообязанных детей находящихся за рубежом депутатов обновить свои данные в ТЦК.

Также она призвала сделать это самих депутатов.

«Надеюсь, что все военнообязанные дети коллег-нардепов, которые за границей, обновят свои данные через электронный кабинет, а не только оставшиеся в Украине. А также все военнообязанные коллеги-нардепы лично, конечно. Вообще предлагаю совместную акцию, показать пример, давайте спланируем ее до момента, как заработает новый закон в мае», – отметила Безугла в соцсетях.

Известно, что закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449) предусматривает возможность для военнообязанных уточнить свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

Как писала «Судебно-юридическая газета», электронный кабинет военнообязанного должен заработать до 17 июня.

Ранее сообщалось, что до середины июля 2024 граждане, состоящие на военном учете, должны сообщить ТЦК свой реальный адрес и номер телефона.

Также стало известно, что правительство готовит электронное бронирование от мобилизации через Дію.

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