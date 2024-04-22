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Мар'яна Безугла закликала дітей народних депутатів оновити дані у ТЦК

20:43, 22 квітня 2024
Член Комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла закликала колег-депутатів та їх дітей подати приклад іншим і оновити дані у ТЦК.
Мар'яна Безугла закликала дітей народних депутатів оновити дані у ТЦК
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Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар'яна Безугла закликала військовозобов’язаних дітей депутатів, які перебувають за кордоном, оновити свої дані в ТЦК.

Також вона закликала зробити це самих депутатів.

«Сподіваюся, що всі військовозобов'язані діти колег-нардепів, які за кордоном, оновлять свої дані через електронний кабінет, а не лише ті, що залишилися в Україні. А також всі військовозобов'язані колеги-нардепи особисто, звісно. Взагалі, пропоную спільну акцію, показати приклад, давайте сплануємо її до моменту, як запрацює новий закон у травні», – зазначила Безугла у соцмережах.

Відомо, що закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449) передбачає можливість для військовозобов’язаних уточнити свої дані через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Як писала «Судово-юридична газета», електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня.

Раніше повідомлялося, що до середини липня 2024 року громадяни, які перебувають на військовому обліку, повинні повідомити ТЦК свою реальну адресу та номер телефону.

Також стало відомо, що уряд готує електронне бронювання від мобілізації через Дію.

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