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Кулеба определил ключевые условия для действенности санкций против россии

20:11, 26 апреля 2024
МИД Украины определило два ключевых условия для эффективных санкций против россии.
Кулеба определил ключевые условия для действенности санкций против россии
Источник фото: rbc.ua
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба определил два ключевых условия, которые сделают санкции против россии эффективными. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Во время ответа на вопрос СМИ относительно новых санкций против россии и методов их обхода, Кулеба отметил, что успешность санкционного режима зависит от двух факторов. "Первая - когда коалиция регулярно усиливает санкционное давление. Вторая - нужно регулярно закрывать пробелы и возможности обхода санкций", - подчеркнул министр.

По его словам, эффективность санкций становится возможной только тогда, когда страны-партнеры постоянно удерживают агрессора от обхода санкций и одновременно усиливают давление на него. Кулеба предостерег, что санкции не смогут достичь максимального эффекта, если союзники не будут обеспечивать полный контроль над возможностью обхода санкций.

В то же время он призвал не обвинять тех, кто противостоит обсуждению новых санкций или непубличных процедур, но признать, что эффективность санкций зависит от постоянного поддержания давления на россию.

"Вы не можете достичь успеха, только борясь с обходом санкций. Поэтому если в определенный момент окажется, что санкции против россии не будут такими эффективными, как ожидалось, - а сегодня россия является страной, на которую наложено больше всего санкций в мире - обвинять в этом стоит только тех, кто тихонько выступает против непубличных процедур, обсуждений или введения новых санкций", - подчеркнул министр.

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