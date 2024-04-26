Кулеба визначив ключові умови для дієвості санкцій проти росії

МЗС України визначило дві ключові умови для ефективних санкцій проти росії.

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Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба визначив дві ключові умови, які зроблять санкції проти росії ефективними. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час відповіді на запитання ЗМІ щодо нових санкцій проти росії та методів їх обхіду, Кулеба зауважив, що успішність санкційного режиму залежить від двох факторів. «Перша - коли коаліція регулярно посилює санкційний тиск. Друга - потрібно регулярно закривати прогалини та можливості обходу санкцій», – підкреслив міністр.

За його словами, ефективність санкцій стає можливою лише тоді, коли країни-партнери постійно утримують агресора від обхіду санкцій та одночасно посилюють тиск на нього. Кулеба застеріг, що санкції не зможуть досягти максимального ефекту, якщо союзники не будуть забезпечувати повний контроль над можливістю обхіду санкцій.

Водночас він закликав не звинувачувати тих, хто протистоїть обговоренню нових санкцій чи непублічних процедур, але визнати, що ефективність санкцій залежить від постійного підтримання тиску на росію.

«Ви не можете досягти успіху, лише борючись з обходом санкцій. Тож якщо в певний момент виявиться, що санкції проти росії не будуть такими ефективними, як очікувалося, - а сьогодні росія є країною, на яку накладено найбільше санкцій у світі - звинувачувати в цьому варто лише тих, хто тихенько виступає проти непублічних процедур, обговорень чи введення нових санкцій», - підкреслив міністр.

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