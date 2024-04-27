Одесский городской совет изменил часы продажи алкоголя

Теперь в Одессе можно покупать алкоголь до 23:00.

Источник фото: ukrainska-gromada.gov.ua

Одесский городской совет объявил об увеличении времени продажи алкоголя в городе. Теперь местные магазины могут торговать алкогольными напитками до 23:00. Об этом сообщили в горсовете.

"В Одессе разрешена торговля алкогольными напитками до 23:00", - говорится в сообщении.

Это решение принято в контексте военного положения, объявленного в Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Вследствие этого введены определенные ограничения, включая ограничения на продажу алкоголя.

Согласно действующему законодательству, с 23:00 до 7:00 по всей стране запрещена продажа алкогольных напитков в различных заведениях. Однако в Донецкой и Сумской областях действует полный запрет на продажу алкоголя.

Кроме того, военнослужащим и правоохранительным органам запрещена продажа алкоголя в любое время суток. Некоторые регионы Украины могут иметь дополнительные ограничения, например, запрет продажи алкоголя днем или ограничения на продажу напитков определенной категории.

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