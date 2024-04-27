В Киеве выяснение отношений между водителями завершилось стрельбой

В столице мужчина устроил стрельбу на проезжей части.

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу на проезжей части.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, между водителями двух автомобилей возник конфликт на дороге и водитель автомобиля «Рено» произвел несколько выстрелов в сторону водителя «Камаза».

21-летний пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, а нарушитель, 1987 года рождения, был задержан. Правоохранители изъяли у злоумышленника устройство для отстрела патронов снаряженных резиновыми пулями.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Теперь злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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