У Києві з’ясування стосунків між водіями завершилося стріляниною

У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Оболонському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині

Як повідомила пресслужба столичної поліції, між водіями двох автомобілів виник конфлікт на дорозі й водій автомобіля «Рено» здійснив декілька пострілів у бік водія «Камазу».

21-річного потерпілого доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги, а порушника, 1987 року народження, затримали. Правоохоронці вилучили у зловмисника пристрій для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Тепер зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.