Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном мирових угод, Мінюст здійснюватиме у виняткових випадках

18:00, 26 квітня 2024
Оплата витрат на виконання мирових угод буде здійснюватися Мін’юстом як виняток – якщо умовами угоди не передбачено інший орган.
Оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном мирових угод, Мінюст здійснюватиме у виняткових випадках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Оплата витрат, пов’язаних з виконанням угод про врегулювання спорів (мирових угод), схвалених Кабінетом Міністрів України, здійснюється Мін’юстом, як виняток, — у випадку, якщо умовами відповідної мирової угоди не передбачено здійснення таких витрат іншим центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом.

Відповідні зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 р. № 447 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини».  Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст.

До змін було передбачено, що такі кошти Мінюст спрямовує також і на оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабінетом Міністрів України угод про врегулювання спорів (мирових угод). До цього пункту Кабмін вніс зміни, передбачивши, що ці кошти йдуть на оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном угод про врегулювання спорів (мирових угод), як виняток, — у випадку, якщо умовами відповідної мирової угоди не передбачено здійснення таких витрат іншим центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном мирових угод, Мінюст здійснюватиме у виняткових випадках

Оплата витрат на виконання мирових угод буде здійснюватися Мін’юстом як виняток – якщо умовами угоди не передбачено інший орган.

Кабмін спростив процедуру вирубки лісів і доручив через 3 роки заборонити суцільні рубки у гірських лісах Карпатського регіону

Процес отримання дозволу на вирубку лісу спрощений на час війни та ще на 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.

Автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами – Рада суддів

Положення про автоматизовану систему документообігу суду буде викладено в новій редакції – Рада суддів.

Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси