Оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном мирових угод, Мінюст здійснюватиме у виняткових випадках

Оплата витрат на виконання мирових угод буде здійснюватися Мін’юстом як виняток – якщо умовами угоди не передбачено інший орган.

Оплата витрат, пов’язаних з виконанням угод про врегулювання спорів (мирових угод), схвалених Кабінетом Міністрів України, здійснюється Мін’юстом, як виняток, — у випадку, якщо умовами відповідної мирової угоди не передбачено здійснення таких витрат іншим центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом.

Відповідні зміни внесені постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 р. № 447 до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 3601150 «Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини». Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мін’юст.

До змін було передбачено, що такі кошти Мінюст спрямовує також і на оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабінетом Міністрів України угод про врегулювання спорів (мирових угод). До цього пункту Кабмін вніс зміни, передбачивши, що ці кошти йдуть на оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном угод про врегулювання спорів (мирових угод), як виняток, — у випадку, якщо умовами відповідної мирової угоди не передбачено здійснення таких витрат іншим центральним органом виконавчої влади чи іншим державним органом.

Автор: Наталя Мамченко

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