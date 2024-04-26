Водопілля відступає: у Києві скасували жовтий рівень небезпеки

Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що рівень води у річці Дніпро у столиці за останні дві доби опустився на 122 сантиметри. Таким чином, водопілля після рекордних показників у 2024 році почало відступати.

«З огляду на такі показники з Києва зняли І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Загроз немає», — заявили у КМВА.

Рівень води у Дніпрі станом на 26 квітня становить 522 сантиметри, температура — 12 градусів.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

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