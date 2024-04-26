Практика судів
  1. В Україні

Водопілля відступає: у Києві скасували жовтий рівень небезпеки

23:52, 26 квітня 2024
Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.
Водопілля відступає: у Києві скасували жовтий рівень небезпеки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська військова адміністрація повідомила, що рівень води у річці Дніпро у столиці за останні дві доби опустився на 122 сантиметри. Таким чином, водопілля після рекордних показників у 2024 році почало відступати.

«З огляду на такі показники з Києва зняли І (жовтий) рівень небезпеки гідрологічних явищ. Загроз немає», — заявили у КМВА.

Рівень води у Дніпрі станом на 26 квітня становить 522 сантиметри, температура — 12 градусів.

Аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оплату витрат, пов’язаних з виконанням схвалених Кабміном мирових угод, Мінюст здійснюватиме у виняткових випадках

Оплата витрат на виконання мирових угод буде здійснюватися Мін’юстом як виняток – якщо умовами угоди не передбачено інший орган.

Кабмін спростив процедуру вирубки лісів і доручив через 3 роки заборонити суцільні рубки у гірських лісах Карпатського регіону

Процес отримання дозволу на вирубку лісу спрощений на час війни та ще на 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

У держреєстраторів при реєстрації нерухомості з’явилася можливість перевірити, чи не підроблене судове рішення, у два кліки

Держреєстраторам буде простіше перевірити дійсність судового рішення для реєстрації нерухомого майна – реалізовано автоматичну взаємодію.

Автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами – Рада суддів

Положення про автоматизовану систему документообігу суду буде викладено в новій редакції – Рада суддів.

Ірина Мудра розповіла, які проблеми судової влади будуть вирішуватися першочергово: пріоритети Офісу Президента

Серед пріоритетів – забезпечення функціонування судової влади, нова мапа судів, призначення нових суддів, реформування Державної судової адміністрації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Литвиненко
    Олександр Литвиненко
    секретар Ради національної безпеки і оборони України
  • Наталя Бжассо
    Наталя Бжассо
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Володимир Біоносенко
    Володимир Біоносенко
    голова Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Василь Кузь
    Василь Кузь
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Тетяна Фетісова
    Тетяна Фетісова
    суддя Черкаського апеляційного суду