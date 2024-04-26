Кабмін спростив процедуру вирубки лісів і доручив через 3 роки заборонити суцільні рубки у гірських лісах Карпатського регіону

Процес отримання дозволу на вирубку лісу спрощений на час війни та ще на 6 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Джерело фото: Кабінет Міністрів

Кабмін постановою від 23 квітня №454 спростив вирубку лісів. Також, як вказано у постанові, після закінчення трьох років з дня набрання чинності цією постановою, тобто, з 23 квітня 2027 року належить «заборонити суцільні рубки головного користування у гірських лісах Карпатського регіону».

Так, цією постановою під назвою «Деякі питання ведення лісового господарства у період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 724» установлено, що на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування:

1) рубки дерев і чагарників, пов’язані з потребами для оборони та безпеки держави (далі — рубки), проводяться за:

зверненням військових адміністрацій, військового командування;

потреби, яка виникає у разі зміни оперативної обстановки на територіях, на яких ведуться бойові дії, в межах районів, територіальні громади включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф;

2) рубки проводяться з урахуванням таких особливостей:

призначення рубок здійснюється за матеріалами обстежень насаджень комісією, яка утворюється в одноденний строк за рішенням власників лісів, постійних лісокористувачів, прийнятим на підставі отриманих звернень військових адміністрацій, військового командування (далі — комісія).

Комісія може утворюватися у такому складі:

- за згодою — представники органів місцевого самоврядування, на території яких зростають насадження, що потребують рубок;

- представники органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або територіального органу Державного агентства лісових ресурсів, територіального органу Державної екологічної інспекції, державної лісовпорядної організації, спеціалізованого лісозахисного підприємства, а для обстеження насаджень у межах природно-заповідного фонду — представники обласної, Київської та Севастопольської міської військової адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим — органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Обстеження насаджень проводиться комісією у триденний строк з дня її утворення;

звернення військових адміністрацій, військового командування разом з матеріалами обстежень насаджень комісією долучаються до заяви, яка подається власниками лісів або постійними лісокористувачами для видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) відповідно до пункту 14 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) в електронній формі, затвердженого постановою КМУ від 12 травня 2023 р. №483.

Рубки також проводяться стосовно дерев і чагарників, пошкоджених внаслідок воєнних (бойових) дій. Вирубування таких дерев здійснюється виключно на підставі матеріалів обстежень в межах районів, територіальні громади яких включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф.

Допускається оформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) протягом місяця від початку рубок, крім вирубування дерев, пошкоджених внаслідок воєнних (бойових) дій;

не підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних реєстр лісорубних квитків, виданих на проведення рубок, крім вирубування дерев, пошкоджених внаслідок воєнних (бойових) дій;

за потреби, яка виникає у разі зміни оперативної обстановки на територіях, на яких ведуться бойові дії, в межах районів, територіальні громади яких включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, вирубування дерев та їх вивезення під час проведення рубок може здійснюватися підрозділами сил оборони без оформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та без обстежень комісій.

У разі зміни кількісного та якісного складу лісового фонду, які здійснилися внаслідок таких дій, інформація передається власниками лісів та постійними лісокористувачами державній лісовпорядній організації з метою внесення змін до матеріалів лісовпорядкування.

Такі зміни вносяться на підставі матеріалів обстежень комісіями протягом шести місяців з дня настання безпечних умов (припинення бойових дій, деокупація, очищення від вибухонебезпечних предметів тощо) перебування на відповідних лісових ділянках.

Відповідні зміни також внесені до Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою КМУ від 12 травня 2007 р. № 724.

Автор: Наталя Мамченко

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