Кабмин упростил процедуру вырубки лесов и поручил через 3 года запретить сплошные рубки в горных лесах Карпатского региона

Процесс получения разрешения на вырубку леса упрощен во время войны и еще на 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Источник фото: Кабинет Министров

Кабмин постановлением от 23 апреля №454 упростил вырубку лесов. Также, как указано в постановлении, по истечении трех лет со дня вступления в силу этого постановления, то есть, с 23 апреля 2027 года следует «запретить сплошные рубки главного пользования в горных лесах Карпатского региона».

Так, этим постановлением под названием «Некоторые вопросы ведения лесного хозяйства в период действия правового режима военного положения и внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 12 мая 2007 г. № 724» установлено, что на период действия правового режима военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены:

1) рубки деревьев и кустарников, связанные с потребностями для обороны и безопасности государства (далее — рубки), производятся при:

обращении военных администраций, военного командования;

потребности, возникающей при изменении оперативной обстановки на территориях, на которых ведутся боевые действия, в пределах районов, территориальные общины включены или были включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф;

2) рубки производятся с учетом следующих особенностей:

назначение рубок осуществляется по материалам обследований насаждений комиссией, которая образуется в однодневный срок по решению владельцев лесов, постоянных лесопользователей, принятым на основании полученных обращений военных администраций, военного командования (далее – комиссия).

Комиссия может образовываться в следующем составе:

- с согласия - представители органов местного самоуправления, на территории которых растут насаждения, требующие рубок;

- представители органа исполнительной власти по лесного хозяйства Автономной Республики Крым или территориального органа Государственного агентства лесных ресурсов, территориального органа Государственной экологической инспекции, государственной лесоустроительной организации, специализированного лесозащитного предприятия, а для обследования насаждений в пределах природно-заповедного фонда - представители областной, Киевской Севастопольской городской военной администрации, а на территории Автономной Республики Крым – органа исполнительной власти Автономной Республики Крым по вопросам охраны окружающей природной среды.

Обследование насаждений проводится комиссией в трехдневный срок со дня его образования;

обращение военных администраций, военного командования вместе с материалами обследований насаждений комиссией приобщаются к заявлению, подаваемому владельцами лесов или постоянными лесопользователями для выдачи специального разрешения на специальное использование лесных ресурсов (лесорубного билета) в соответствии с пунктом 14 Порядка реализации экспериментального проекта по выдаче специального разрешения использование лесных ресурсов (лесорубного билета) в электронной форме, утвержденного постановлением КМУ от 12 мая 2023 г. №483.

Рубки также производятся в отношении деревьев и кустарников, поврежденных в результате военных (боевых) действий. Вырубка таких деревьев осуществляется исключительно на основании материалов обследований в пределах районов, территориальные общины которых включены или включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

Допускается оформление специального разрешения на специальное использование лесных ресурсов (лесорубного билета) в течение месяца после начала рубок, кроме вырубки деревьев, поврежденных в результате военных (боевых) действий;

не подлежит обнародованию в форме открытых данных реестр лесорубных билетов, выданных на проведение рубок, кроме вырубки деревьев, поврежденных в результате военных (боевых) действий;

при необходимости, которая возникает в случае изменения оперативной обстановки на территориях, на которых ведутся боевые действия, в пределах районов, территориальные общины которых включены или были включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, вырубка деревьев и их вывоз во время проведения рубок может осуществляться подразделениями сил обороны без оформления специального разрешения специальное использование лесных ресурсов (лесорубного билета) и обследований комиссий.

В случае изменения количественного и качественного состава лесного фонда, осуществившихся в результате таких действий, информация передается владельцами лесов и постоянными лесопользователями государственной лесоустроительной организации с целью внесения изменений в материалы лесоустройства.

Такие изменения вносятся из материалов обследований комиссиями в течение шести месяцев со дня наступления безопасных условий (прекращения боевых действий, деоккупация, очистка от взрывоопасных предметов и т.д) пребывания на соответствующих лесных участках.

Соответствующие изменения также внесены в Правила улучшения качественного состава лесов, утвержденных постановлением КМУ от 12 мая 2007 г. № 724.

Автор: Наталья Мамченко

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