Водополье отступает: в Киеве отменили желтый уровень опасности

Аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Киевская городская военная администрация сообщила, что уровень воды в реке Днепр в столице за последние двое суток опустился на 122 сантиметра. Таким образом, половодье после рекордных показателей в 2024 году начало отступать.

«Учитывая такие показатели с Киева, сняли I (желтый) уровень опасности гидрологических явлений. Угроз нет», — заявили в КГВА.

Уровень воды в Днепре по состоянию на 26 апреля составляет 522 сантиметра, температура – 12 градусов.

Аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

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