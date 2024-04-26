Оплату расходов, связанных с выполнением одобренных Кабмином мировых соглашений, Минюст будет производить в исключительных случаях

Оплата расходов на выполнение мировых соглашений будет осуществляться Минюстом в виде исключения – если условиями соглашения не предусмотрен другой орган.

Оплата расходов, связанных с выполнением соглашений об урегулировании споров (мировых соглашений), одобренных Кабинетом Министров Украины, осуществляется Минюстом в виде исключения — в случае, если условиями соответствующего мирового соглашения не предусмотрено осуществление таких расходов другим центральным органом исполнительной власти или другим государственным органом.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 23 апреля 2024 г. № 447 в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, рассмотрения в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины , во время осуществления мер, связанных с созданием и внедрением международных юридических механизмов возмещения ущерба, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, а также обеспечения представительства Украины в Европейском суде по правам человека.

Напомним, этот Порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе 3601150 «Обеспечение защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины, при осуществлении мероприятий, связанных с созданием и внедрением международных юридических механизмов возмещения вреда, причиненного в результате международного вооруженного конфликта на территории Украины, а также обеспечения представительства Украины в Европейском суде по правам человека». Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Минюст.

До изменений было предусмотрено, что такие средства Минюст направляет также и на оплату расходов, связанных с выполнением одобренных Кабинетом Министров Украины соглашений об урегулировании споров (мировых соглашений). В этот пункт Кабмин внес изменения, предусмотрев, что эти средства идут на оплату расходов, связанных с выполнением одобренных Кабмином соглашений об урегулировании споров (мировых соглашений), как исключение — в случае, если условиями соответствующего мирового соглашения не предусмотрено осуществление таких расходов другим центральным органом исполнительной власти или другим государственным органом.

Автор: Наталья Мамченко

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