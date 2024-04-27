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Одеська міська рада змінила години продажу алкоголю

07:18, 27 квітня 2024
Тепер в Одесі можна купувати алкоголь до 23:00.
Одеська міська рада змінила години продажу алкоголю
Джерело фото: ukrainska-gromada.gov.ua
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Одеська міська рада оголосила про збільшення часу продажу алкоголю у місті. Тепер місцеві магазини можуть торгувати алкогольними напоями до 23:00. Про це повідомили у міськраді.

«В Одесі дозволено торгівлю алкогольними напоями до 23:00», - йдеться у повідомленні.

Це рішення прийнято в контексті воєнного стану, що оголошений в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Внаслідок цього введені певні обмеження, включаючи обмеження на продаж алкоголю.

Згідно з чинним законодавством, з 23:00 до 7:00 по всій країні заборонений продаж алкогольних напоїв у різних закладах. Проте у Донецькій та Сумській областях діє повна заборона на продаж алкоголю.

Крім того, військовослужбовцям та правоохоронним органам заборонений продаж алкоголю в будь-який час доби. Деякі регіони України можуть мати додаткові обмеження, наприклад, заборону продажу алкоголю вдень або обмеження на продаж напоїв певної категорії.

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