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Основанием начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды — налоговая

18:33, 27 апреля 2024
Плательщики арендной платы – землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.
Основанием начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды — налоговая
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Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области сообщает, что основание начисления арендной платы за земельный участок.

Отмечается, что согласно п. 288.1 НКУ основанием для начисления арендной платы за земельный участок есть договор аренды такого земельного участка.

Согласно ст. 2 Закона Украины от 06.10.1998 №161-XIV «Об аренде земли» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №161) отношения, связанные с арендой земли, регулируются Земельным кодексом Украины, Гражданским кодексом Украины, Законом №161, законами Украины, другими нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии с ними, а также договором аренды земли.

Плательщики арендной платы – землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.
Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания земельных участков загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами).
Объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем арендатору с момента государственной регистрации права аренды, если иное не установлено законом (ст. 17 Закона №161).

Договор аренды земли прекращается в случае, в частности, окончания срока, на который он был заключен.
Согласно ст. 33 Закона №161 по истечении срока, на который был заключен договор аренды земли, арендатор, надлежаще исполняющий обязанности по условиям договора, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора аренды земли на новый срок.

Арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан сообщить об этом арендодателю до истечения срока действия договора аренды земли в срок, установленный настоящим договором, но не позднее чем за один месяц до истечения срока действия договора аренды земли.

Право аренды земельного участка возникает с момента государственной регистрации такого права.
Официальное признание и подтверждение государством фактов изменения прав на недвижимое имущество обеспечивается путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество на основании поданного заявления и документов для проведения государственной регистрации таких изменений (п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона Украины « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений»).

Если договор содержит условие его возобновления по истечении срока, на который он заключен, этот договор возобновляется на такой же срок и на таких же условиях. Возобновлением договора считается возобновление договора без совершения сторонами договора письменной сделки о его возобновлении в случае отсутствия заявления одной из сторон об исключении из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о возобновлении договора. Совершение других действий сторонами договора для его возобновления не требуется.
Учитывая изложенное, если предприятие продолжает пользоваться земельным участком по истечении срока действия договора аренды и не получил письменного возражения от органа местного самоуправления (арендодателя) относительно использования земельного участка, то до заключения договора аренды на новый срок такой субъект должен уплачивать арендная плата в соответствии с условиями предварительного договора аренды земли.

При этом годовая сумма арендной платы не может быть меньше размера, установленного пп. 288.5.1 НКУ.

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