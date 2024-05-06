Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, освобождается ли руководитель от штрафов за несвоевременную выплату зарплаты работникам из-за боевых действий.

Отмечается, что согласно ст. 10 Закона №2136 работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

В то же время работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности.

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