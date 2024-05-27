На Закарпатье в реке Уж нашли тело 15-летнего подростка

Тело парня спасатели нашли на следующий день после сообщения об утоплении.

На Закарпатье в реке Уж погиб 15-летний подросток. Спасатели обнаружили его тело 25 мая, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Тело было передано полиции для дальнейшего расследования.

Инцидент произошел 24 мая в 18:30, когда спасатели получили сообщение о возможном утоплении подростка 2009 года рождения в реке Уж, недалеко от подвесного моста на улице Гленца в городе Ужгород. На следующий день, в 11:00, тело юноши было найдено и извлечено из воды. К поисковым работам было привлечено водолазно-спасательное отделение из Ужгорода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.