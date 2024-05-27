На Закарпатті в річці Уж знайшли тіло 15-річного підлітка

Тіло хлопця рятувальники знайшли наступного дня після повідомлення про утоплення.

На Закарпатті у річці Уж загинув 15-річний підліток. Рятувальники виявили його тіло 25 травня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Тіло було передано поліції для подальшого розслідування.

Інцидент стався 24 травня о 18:30, коли рятувальники отримали повідомлення про можливе утоплення підлітка 2009 року народження в річці Уж, неподалік підвісного мосту на вулиці Гленца в місті Ужгород. На наступний день, о 11:00, тіло юнака було знайдено та витягнуто з води. До пошукових робіт було залучено водолазно-рятувальне відділення з Ужгорода.

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