С ластами и надувной подушкой через Дунай в Румынию: пограничники задержали уклонистов

Мужчины пытались попасть в румынский населенный пункт Килия-Веке.

Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области пограничники задержали двух местных жителей, которые пытались пересечь государственную границу по реке Дунай.

Как сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, мужчины пытались незаконно попасть в румынский населенный пункт Килия-Веке.

Отмечается, чтобы быстро плыть на реке Дунай нарушители взяли с собой ласты, а один еще и надувную подушку.

Не успели они одеть спортивную экипировку и зайти в воду как их задержали пограничники.

За попытку нарушения государственной границы оба привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

Фото: dpsu.gov.ua

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