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З ластами та надувною подушкою через Дунай до Румунії: прикордонники затримали ухилянтів

19:23, 6 червня 2024
Чоловіки намагались потрапити до румунського населеного пункту Кілія-Веке.
З ластами та надувною подушкою через Дунай до Румунії: прикордонники затримали ухилянтів
Фото: dpsu.gov.ua
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На Одещині прикордонники затримали двох місцевих жителів, які намагались перетнути державний кордон річкою Дунай.

Як повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, чоловіки намагались у незаконний спосіб потрапити до румунського населеного пункту Кілія-Веке.

Зазначається, аби швидко пливти річку Дунай порушники взяли із собою ласти, а один ще й надувну подушку.

Не встигли вони одягнути спортивне екіпірування та зайти у воду як їх затримали прикордонники.

За спробу порушення державного кордону обох притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону».

Фото: dpsu.gov.ua

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