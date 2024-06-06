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Верховна Рада підтримала законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл

14:10, 6 червня 2024
Проект передбачає механізми унеможливлення булінгу та жорстокого поводження з дітьми в освітніх, спортивних, оздоровчих та культурних закладах.
Верховна Рада підтримала законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Верховна Рада підтримала законопроект щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми (№ 6393-д).

Проект закону підтримали 279 парламентарів.

Законопроект дає визначення булінгу (цькуванню) і вносить  визначення до Закону «Про охорону дитинства».

Документ передбачає механізми унеможливлення булінгу (цькування) дитини не лише у закладах освіти, а й в інших сферах.

«Законопроект № 6393-д дає визначення булінгу (цькуванню) та відносить його до більш широкої категорії — «жорстоке поводження з дитиною», до якої також відносяться домашнє насильство і насильство за ознакою статі», – пояснив народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин.

Крім того, за його словами, встановлюються чіткі обов’язки керівників і працівників відповідних закладів та алгоритм їхніх дій у випадку виявлення ознак будь-якого насильства над дитиною.

Також встановлюються права батьків на інформацію щодо програм для дітей, які стали жертвами чи свідками насильства і  жорстокого поводження.

«Стратегічною ціллю цього та всіх інших аналогічних законопроектів і вже чинних законів є сформувати середовище, вільне від насильства та жорстокого поводження з дитиною», – додав Колебошин.

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