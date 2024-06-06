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Смерть військовозобов’язаного після відвідування РТЦК та СП: розпочато розслідування

14:10, 6 червня 2024
У Житомирській області помер чоловік, якого до лікарні доставили з ТЦК.
Смерть військовозобов’язаного після відвідування РТЦК та СП: розпочато розслідування
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Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону розпочала розслідування за фактом смерті військовозобов’язаного після відвідування регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) у Житомирській області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Як раніше повідомлялося, у центрі в чоловіка стався епілептичний напад. Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімаційного відділення.

2 червня лікарі констатували його смерть у лікувальному закладі.

Сім'я померлого заявляє, що це сталося після побиття співробітниками ТЦК. Проте в Житомирському ТЦК та СП відповіли, що «слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося».

Наразі встановлюються всі обставини події.

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