Смерть військовозобов’язаного після відвідування РТЦК та СП: розпочато розслідування

У Житомирській області помер чоловік, якого до лікарні доставили з ТЦК.

Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону розпочала розслідування за фактом смерті військовозобов’язаного після відвідування регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) у Житомирській області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянина доставили до РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Як раніше повідомлялося, у центрі в чоловіка стався епілептичний напад. Його каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімаційного відділення.

2 червня лікарі констатували його смерть у лікувальному закладі.

Сім'я померлого заявляє, що це сталося після побиття співробітниками ТЦК. Проте в Житомирському ТЦК та СП відповіли, що «слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося».

Наразі встановлюються всі обставини події.

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