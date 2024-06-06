Смерть военнообязанного после посещения РТЦК и СП: начато расследование

В Житомирской области умер мужчина, которого в больницу доставили из ТЦК.

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона начала расследование по факту смерти военнообязанного после посещения регионального территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Житомирской области. В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения с предварительной правовой квалификацией - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, гражданина доставили в РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Как ранее сообщалось, в центре у мужчины случился эпилептический приступ. Его каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимационное отделение.

2 июня врачи констатировали его смерть в лечебном учреждении.

Семья умершего заявляет, что это произошло после избиения сотрудниками ТЦК. Однако в Житомирском ТЦК и СП ответили, что «следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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