Верховная Рада поддержала законопроект о предотвращении буллинга детей за пределами школ

Проект предусматривает механизмы предотвращения буллинга и жестокого обращения с детьми в образовательных, спортивных, оздоровительных и культурных заведениях.

Иллюстративное фото из открытых источников

Верховная Рада поддержала законопроект по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми (№ 6393-д).

Проект закона поддержали 279 парламентариев.

Законопроект дает определение буллингу (травке) и вносит определение в Закон «Об охране детства».

Документ предусматривает механизмы предотвращения буллинга (травли) ребенка не только в учебных заведениях, но и в других сферах.

«Законопроект № 6393-д дает определение буллинга (травке) и относит его к более широкой категории – «жестокое обращение с ребенком», к которой также относятся домашнее насилие и насилие по признаку пола», – пояснил народный депутат, заместитель председателя Комитета Совета по вопросов образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Кроме того, по его словам, устанавливаются четкие обязанности руководителей и работников соответствующих заведений и алгоритм их действий при выявлении признаков любого насилия над ребенком.

Также устанавливаются права родителей на информацию о программах для детей, ставших жертвами или свидетелями насилия и жестокого обращения.

«Стратегической целью этого и всех других аналогичных законопроектов и уже действующих законов есть сформировать среду, свободную от насилия и жестокого обращения с ребенком», – добавил Колебошин.

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