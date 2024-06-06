Верховная Рада поддержала законопроект о предотвращении буллинга детей за пределами школ

Верховная Рада поддержала законопроект по предотвращению насилия и предотвращению жестокого обращения с детьми (№ 6393-д).
Проект закона поддержали 279 парламентариев.
Законопроект дает определение буллингу (травке) и вносит определение в Закон «Об охране детства».
Документ предусматривает механизмы предотвращения буллинга (травли) ребенка не только в учебных заведениях, но и в других сферах.
«Законопроект № 6393-д дает определение буллинга (травке) и относит его к более широкой категории – «жестокое обращение с ребенком», к которой также относятся домашнее насилие и насилие по признаку пола», – пояснил народный депутат, заместитель председателя Комитета Совета по вопросов образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.
Кроме того, по его словам, устанавливаются четкие обязанности руководителей и работников соответствующих заведений и алгоритм их действий при выявлении признаков любого насилия над ребенком.
Также устанавливаются права родителей на информацию о программах для детей, ставших жертвами или свидетелями насилия и жестокого обращения.
«Стратегической целью этого и всех других аналогичных законопроектов и уже действующих законов есть сформировать среду, свободную от насилия и жестокого обращения с ребенком», – добавил Колебошин.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.