Из-за отключения света растут доходы и посещаемость кафе и ресторанов

Киевские кафе-коворкинги заполняются во время стабилизационных отключений электроэнергии.

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В условиях стабилизационных и аварийных отключений электроэнергии в Киеве значительно выросла посещаемость кафе и ресторанов, а также количество заказов на самовывоз. Об этом сообщила директор аналитического центра «Рестораны Украины» Ольга Насонова, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Насоновой, большинство заведений общественного питания уже имеют генераторы, что позволяет им продолжать работать даже без электроснабжения. «Уже есть определенный опыт работы ресторанов в условиях отключений. Прежде всего, большинство уже имеет генераторы, поэтому работают и без электричества. Dark kitchen (рестораны, в которых доступна только опция на вынос - ИФ-У) также имеют генераторы. Если в районе с отключением у всех электроплиты - растут и посещаемость, и самовывоз", - отметила она.

Однако сервис доставки, в отличие от самовывоза, в условиях отключений электроэнергии не демонстрирует такого же роста. «Часто одновременно с электроэнергией очень быстро исчезает связь, поэтому сделать заказ и получить его проблематично. Но однозначно растет самовывоз", - добавила эксперт.

Насонова также отметила феномен кафе-коворкингов, которые становятся все более популярными. «Генераторы, работающие возле кофейни, несмотря на дыханье, привлекают людей. Значит, кофейня работает, можно поесть-выпить и поработать. Количество тех, кто работает в ресторанах во время отключений, также увеличивается", - подчеркнула она.

Однако сервис доставки, в отличие от самовывоза, в условиях отключений электроэнергии не демонстрирует такого же роста. «Часто одновременно с электроэнергией очень быстро исчезает связь, поэтому сделать заказ и получить его проблематично. Но однозначно растет самовывоз", - добавила эксперт.

Насонова также отметила феномен кафе-коворкингов, которые становятся все более популярными. «Генераторы, работающие возле кофейни, несмотря на дыханье, привлекают людей. Значит, кофейня работает, можно поесть-выпить и поработать. Количество тех, кто работает в ресторанах во время отключений, также увеличивается", - подчеркнула она.

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